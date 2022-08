¿Nodal está listo para comprometerse de nuevo?

GUATEMALA.- La reciente relación entre Christian Nodal y Cazzu ha causado gran alboroto entres sus fanáticos. Se les ha visto en diferentes lugares muy enamorados y hasta se habló de un posible embarazo.

Tras su separación de Belinda, Cazzu sería su segunda novia oficial. Pero el cantante de regional mexicano es muy apasionado, por lo que han corrido diversos rumores sobre un nuevo compromiso.

Nodal regresó a Guatemala, donde fue captado por primera vez tomado de la mano de Cazzu. También las declaraciones de un sacerdote de la comunidad han hecho creer a sus seguidores que sí hay planes de boda.

De acuerdo con La Verdad, un sacerdote dijo que durante un encuentro con los famosos, Nodal le aseguró que regresaría a Guatemala para casarse:

Me dijo con tono jocoso: ‘Si algún me caso, va a ser aquí y me casa el padre Choco’”.