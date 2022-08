Belinda se queja de mal servicio en restaurante italiano

ITALIA.- Recientemente Belinda estuvo de vacaciones por Italia con amigos, pero lo que más llamó la atención es que se le vio junto al actor y cantante Jared Leto, lo que despertó rumores de un posible nuevo romance.

Durante su viaje a la cantante también le llovieron críticas en redes sociales debido a que compartió en Instagram su molestia con las empleadas de un restaurante, pues las acusó por haber recibido un mal servicio.

Esas señoritas están hablando de nosotras y no entendemos lo que dicen. Como hemos pedido cosas que aquí no hacen, empezaron…” señaló la cantante y luego 'imitó' el idioma de las mujeres.

Según explicó la amiga que acompañaba a Belinda, ellas pidieron una salsa teriyaki para la ensalada que estaban comiendo, pero en el restaurante no contaban con ella.

Esta fue la razón por la que muchos usuarios criticaron a Belinda, pues pidió algo que estaba fuera del menú:

Pero no es tanto que estén hablando mal. Simplemente si vas a un restaurante mexicano no vas a pedir comida italiana. Si vas a un restaurante chino no vas a pedir comida japonesa”.