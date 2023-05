Nodal conquisto a Cazzu con música y esta es su canción

CIUDAD DE MÉXICO.-Para la relación entre Christian Nodal y Cazzu la música fue fundamental, ya que ambos se enamoraron a través de ella y en las muchas ocasiones que se les ha visto juntos se ha tratado de conciertos o entregas de premios a lo mejor de la escena musical.

Respecto a sus inicios, la música formó una gran parte en ellos, puesto que esta fue parte en la lucha que hizo el cantante para tratar de conquistar el corazón de la argentina y del cual según el propio Nodal confesó no fue una tarea nada fácil.

Tras todo esto fue que el mexicano decidió usar su más grande talento y le compuso una romántica canción a quien es la futura madre de su bebe, en la que narra todo lo bello que ha sido para el que ella se encuentre en su vida y que muy pronto será escuchada por todos sus fans.

Además, el intérprete de "Botella tras botella" reconoció que batalló muchísimo para lograr que la trapera volteara a verlo, pues a diferencia de las mujeres mexicanas, las argentinas no creen tanto el romance, tema en el que Nodal es todo un experto.

"Las argentinas son difíciles. (Conquistar a Cazzu) es lo que más me ha costado. Tienen desromantizadas muchas cosas, no solo es que se dejen envolver… son muy inteligentes. Si supieran cómo me la aplicó Julieta, no estuvo fácil, (pero) fue un proceso bonito", relató entre risas.