¿En planes de boda? Christian nodal confiesa si se casará con Cazzu tras embarazo

Madrid, España.- El cantante sonorense Christian Nodal, ofreció una entrevista desde Madrid, para el programa matutino Sale el sol, dónde confiesa la alegría que le da la llegada de su bebé y si este hecho hará que logre dar el siguiente paso con la Argentina Cazzu.

Luego de que en el mes de abril, la rapera revelara que estaba embarazada en un concierto que ofreció en el Movistar Arena de Buenos Aires, dejando a todos boquiabiertos ante el emotivo momento. El cantante mexicano, hizo lo propio desde un palenque en La Feria de San Marcos en Aguascalientes.

‘Me siento muy feliz, muy feliz, y con los brazos abiertos y nada, mueve el mundo, mueve el tapete, nada vuelve a ser como antes’ ‘tú eres papá ya sabes de lo que hablo’, expresó el cantante, ante la pregunta del reportero.

Nodal, aseguró que ya se siente preparado para una nueva faceta, la de cambiar pañales, hacer biberones y todo lo que conlleva ser padre.

‘Claro, claro vienen de la mano, no? Pero en realidad yo me estoy preparando para que ese bebé llegue con mucho amor y que de parte de su papá reciba toda la energía bonita y que sea un ser humano precioso’, comentó.

El intérprete de música Regional Mexicana, reconoció que siempre fue su deseo convertirse en padre a los 24 años.

‘De echo siempre quise ser papá a los 24 años, desde chiquito siempre pensé que sería una buena edad para serlo, lo decretamos y pasó’.

Al ser cuestionado, sobre la entrevista que ofreció hace poco tiempo donde por accidente revela el sexo de su bebé, haciendo referencia en que ésta era una niña, así lo aclaró:

‘Se me salió, se me había salido en una entrevista, es que es muy difícil, es tanta la emoción que te desborda, es como que ya tienes predeterminado a la mente, trataba de despistarla pero claro, no pude’, mencionó entre risas.

¿Habrá boda?

Además, se le preguntó sobre la posibilidad de que ante este hecho exista la opción de unirse en matrimonio con la madre de su hija:

‘No sé, la verdad que por lo pronto no, estamos tranquilos así, y la verdad tenemos una relación muy preciosa y creo que va desde ahí, si en algún momento hay boda o lo que sea, será porque estamos felices y decididos’, concluyó.