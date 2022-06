Video: Nodal Contraataca a Espinoza Paz por defender a J Balvin

HERMOSILLO, Sonora.- La polémica pelea entre Christian Nodal y J Balvin se viralizó rápidamente entre los medios de comunicación y redes sociales, pero se intensificó más ahora que el cantante sinaloense Espinoza Paz salió a defender al colombiano a través de una publicación en sus redes sociales.

Los internautas y el mismo Nodal calificaron de oportunista a Paz por su publicación. Christian dio a conocer su molestia con el cantautor de Sinaloa y en pequeñas entrevistas con los medios hermosillenses que esperaban su despedida en el Aeropuerto Internacional de Hermosillo, pidió enviar un mensaje para Espinoza.

¡Hey!, díganle a Espinoza Paz que no sea malinchista, no porque viva en Colombia (se va a cambiar de bando), apoya a tu raza, no seas pende**", expresó.