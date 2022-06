Christian Nodal dejó hace unos momentos su estudio de grabación y se reunió con sus seguidores en el aeropuerto de Hermosillo para poder llegar a su presentación en Morelia.

Sobre su última grabación en tiradera por la supuesta burla de un reggaetonero, respondió sobre cuanto tardo realizandola. "No fue 24 horas, fueron dos días", expresó.

Le vamos a partir el c*l* a J Balvin, J Balvin no tiene talento"

afirmó el sonorense.

Asimismo, fue entrevistado sobre si compraría una propiedad en tierras sonorenses, luego que se le viera con una vendedora de bíenes raíces, por lo que contestó: "Sí, pero me interrumpió el p*ndej*".

Fecha de estreno de la tiradera contra J Balvin

"Hoy, hoy se estrena" agregó el vocalista de 'Aquí abajo sobre la fecha de lanzamiento de la respuesta a las historias y publicaciones del colombiano.

"A ver como seres humanos, el compa esta bien p*nd*j* porque tiene 50 millones de seguidores, yo con mi fama apenas estoy pudiendo con todas las cosas malas que estan pasando en mi vida y el tiene 50 millones de personas burlandose", agregó.

"No es justo para nadie, somos seres humanos y nadie tiene derecho de jugar de esa manera [...] el punto va que la gente dice que el Christian no aguanta carilla es que literalmente son 50 millones de personas que no me estan conociendo por mi talento solo por los mitotes de mi ex y porque según no llegue a Medellín, fue un accidente aéreo".

"No tiene talento y lo voy a destrozar. No seas malinchista no porque vivas en Colombia, apoya a tu raza no seas p*ndej*", concluyó el artista del regional mexicano.