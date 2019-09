'No voy a ser lesbiana en esta vida', dice Verónica Castro

Ciudad de México

Verónica Castro por fin rompió el silencio luego de varias semanas de especulaciones con respecto a que se casó hace muchos años con Yolanda Andrade.

En entrevista para el programa Venga La Alegría, Vero fue directo al tema y recalcó: “Te aclaro que no me casé, yo nunca me he casado, sino me casé con los padres de mis hijos, pues cómo me voy a casar con Yolanda, una cosa es que hagas bromas y te cases también en broma, como lo puede ser en una kermés, pero no”.

Posteriormente, la también actriz dejó entrever que ella si sabe quién es la mujer con la que Andrade contrajo nupcias. “La verdad, bueno a mí me avisó Yolanda que se casaba hace muchos años, hace ya 20 años, que se casaba y se iba a Europa, lo que pasa es que yo no voy a decir con quién me dijo, tengo escritos en WhatsApp, pero no soy yo, con la pena, me da mucha pena desilusionarlos”.

Al ser cuestionada sobre cómo tomaba estos rumores, Castro confesó: “ya no sé si tomarlo como a risa o enojarme de verdad o cómo tomarlo, pero yo creo que vienen bromeando desde que fue Manolo (Caro) al programa de ellas y que iba a decir que iba a trabajar Yolanda en la serie, y que iba a salir mi pareja (…) y le dije a Yolanda que por supuesto que no me voy a casar, y en esta vida no voy a casarme, no voy a ser lesbiana en esta ocasión, no en esta vida”.

Posteriormente, Vero aseguró que ya tuvo oportunidad de hablar con Yolanda. “Yo se lo pedí a ella, ayer le escribí a ella en un WhatsApp que tiene ella donde me escribe, y donde en una vez que contesté que me equivoque le pedí disculpas, no sabía que era ella, entonces le dije que por favor este tranquila y que no haga tonterias, porque la verdad creo que sí es una falta de respeto, porque una cosa es cuando bromeamos y cotorreamos y otra cosa cuando ya le gente se pasa, se siente feo, como que no debe de ser, y yo soy una señora, que me guío por la derecha, y lo único que trate con Yolanda siempre fue de ayudarla, de protegerla, de salvarla, de aconsejarla, de llevarla a hacer ejercicio, y me dio gusto saber que había cambiado y que había pasado por muchas cosas para poder dejar lo que ella llama adicciones (…), pero tampoco entiendo por qué está haciendo esto, la verdad que no lo entiendo, por una parte te puedes reír y que chistoso, pero ya para mi edad, siendo una señora de casi 70 años la verdad es una falta de respeto eso”.

Sobre lo que pueden decir sus hijos del tema, la también cantante comentó: “son tan respetuosos conmigo que no dicen nada (…), y la verdad es que da vergüenza, cómo se atreve a decir que fue padre de mis hijos, además ella en una entrevista dijo que Cristian la había violado y que le había entregado su virginidad, su primera vez, ese tipo de cosas, que bueno, en ese momento eran graciosas, y yo lo tomé como gracia (…), pero ya no es gracioso, ya son personas de edad, ya pasaron muchos años, ya ella tiene una vida, y si no hay que buscársela, y yo ya estoy de salida, entonces lo menos que puede hacer es darme las gracias por lo que pude haber hecho, por lo que hice por ella, porque siempre fui una gran amiga”

Finalmente, la conductora pidió encarecidamente a su colega que ya no la nombre, que haga de cuenta que no existe, además señaló que tiene muchos años que no la ve y recalcó que ella sabe con quién se casó, pero por respeto no lo dirá.

“De casarme, me hubiera casado con los padres de mis hijos que son realmente mis grandes amores, y no me casé con ellos”, concluyó.