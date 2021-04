“No sé qué hacer”: Enrique Guzmán llora por las acusaciones de Frida Sofía

CIUDAD DE MÉXICO.- Enrique Guzmán rompió el silencio y dio la cara luego de que su nieta, Frida Sofía, lo acusara de haber abusado sexualmente de ella desde que tenía cinco años.

En entrevista para “Ventaneando”, el intérprete de “La Plaga” negó haber tocado de forma indebida a la hija de Alejandra Guzmán, y piensa que quizás está confundiéndolo con alguien más.

“No me culpa, de alguna manera yo soy el instrumento que utilizó para hacerse más daño ella. Buscó al que más quería y a ese le voy a decir que tiene la culpa. Se está defendiendo de alguna manera, no sé cómo”, lamentó.

“Tengo 4 nietas, y un nieto […] una de ellas vive conmigo, vive en mi casa, la amo con toda mi alma y a Frida también, y oír estas cosas me duele porque no las entiendo, no entiendo. Se me fue a Miami porque la intentaron secuestrar, y desde entonces creció de una manera que no vi, y no la consiento, pero tampoco la castigo, no opino mal de ella, quiero saber ¿qué le pasa?”

Don Enrique Guzmán lamenta profundamente el distanciamiento con su nieta Frida Sofía y afirma que Alejandra Guzmán está muy mal por esta nueva polémica. #Ventaneando ��



Visiblemente conmovido, aseguró que, de las mujeres, es su nieta consentida debido a que es la más necesitada de atención y ayuda por todo lo que sufrió en su pasado.

“Confieso que es la mujer de mis nietas a la que más amo, porque es más me preocupa, las demás están ya en su trono, (pero Frida) necesita mucha ayuda”, expresó.

“No tengo idea (porqué pasó esto). A la mejor haber nacido de Pablo Moctezuma y de Alejandra Guzmán, que no ha de ser fácil. Tampoco ha de ser fácil ser hija (suya). Claro, pero lo terrible es que está sola y en entonces se agarra para decir que yo tuve la culpa”, refirió.

INTENTÓ AYUDARLA

Enrique fue el único integrante de la familia Guzmán que ofreció su ayuda a Frida Sofía luego de las declaraciones que hizo en contra de su madre, acusándola de abandono y maltrato. Sin embargo, recordó que se distanció de su nieta por publicar las conservaciones en WhatsApp que ambos tenían.

“Ella, supongo yo que tiene gente que la sigue como a todo mundo, y a esos son con los que quería quedar bien, no sé”, recordó.

Ya sin disimular el desgaste emocional y limpiándose las lágrimas con un paño, aseguró que no sabe cómo saldrá de esta situación.

No tengo idea (de cómo solucionar todo). No sé qué hacer, Pati… no sé qué hacer”, dijo a Pati Chapoy.

HABLÓ CON ALEJANDRA GUZMÁN

Luego de darse a conocer la noticia, Enrique se contactó con su hija Alejandra, madre de Frida Sofía, y aseguró que se encuentra tranquila, aunque consternada por lo ocurrido.

“Hablé mucho con Alejandra. Ella se siente mal porque esto que estoy viviendo (…) ella se ha escudado mucho en problemas que la han complicado en su vida. El que beba o le hagan beber tiene mucho que ver con que su hija se le esté yendo de las manos. Hoy está tranquila. Anoche hablé con ella y dijo ‘cálmate, ve con Pati y cálmate, dile que la quieres, dile que la quieres ayudar’ y eso quiero hacer”, comentó.

Respecto a la reacción de su esposa, Rosario Welter Portes Gil, quien acaba de recuperarse de una cirugía, dijo lo siguiente:

“Mi mujer está muy callada (…) y preocupada, pero se mantiene tranquila y callada. Mi mujer tuvo unos divertículos que le quitaron (…) y le quitaron media tripa”.

QUIERE GOLPEAR A GUSTAVO ADOLFO INFANTE

Con quien sí está bastante enojado, es con el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien fuera el que transmitió la entrevista a Frida Sofía donde le acusaba de abusar sexualmente de ella. Incluso dijo que, de encontrárselo nuevamente, lo va a golpear.

“Es la culpa del periodiquero, pero tiene razón. Le va a sacar jugo a su entrevista y eso se dedica, de eso vive, es un miserable. Ya le dije que es un miserable, conociéndome, no debía haber pasado una entrevista así sin haberle, por lo menos, metido una opinión mía, pero no, el malo soy yo y cada quien hace lo suyo”, agregó.

“Algún día le voy a romper el hocico si es necesario”, sentenció.