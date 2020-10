''No puede respirar la gorda'', señala Daniel Bisogno contra Chiquis Rivera

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Chiquis Rivera compartiera un video en su cuenta de Instagram donde agradecía por su primera nominación al ‘Latin Grammy’, Daniel Bisogno y Pedro Sola se burlaron de ella mediante la transmisión del programa ‘Ventaneando’.

La cantante se grabó llorando tras enterarse de que formaba parte de la categoría 'Mejor álbum de banda' para la próxima entrega del Latin Grammy. Ante esto fue que hicieron comentarios fuertes contra la cantante.

“No puede respirar, no puede respirar la gorda”, dijo sobre las propias palabras de Chiquis. “¡Ay no, que no ma'! Bien escandalosa, gorda”, agregó Pedro Sola quien afirmó a su vez que ‘’adoraba’’ a la hija de Jenni Rivera.

Bisogno se retractó, en lo que parecía ser sarcasmo, sobre el peso de Chiquis agregando que en realidad era una muchacha ‘’llenita’’.

“Es una muchacha llenita, ya ves que ahora no puedes decir ‘estoy gordo’ porque a lo mejor me estoy atacando a mí mismo”. Por su parte, Sola insistió en que la reacción de la famosa le pareció “un poco exagerada” con tantos “oh my God my God”.

Pero eso no paró ahí, pues después mostraron otro video de Chiquis donde aparecía con la cara hinchada después de llorar.

“Mira el labio con harto colágeno, ya así como chuleta ahumada”, señaló, mientras que Pedro Sola dijo “se puso ‘colgágeno”.

Ambos presentadores concluyeron con la dea de que Chiquis tenía la “boca de guaje”.

Hasta el momento, Chiquis Rivera no ha hecho comentario alguno.