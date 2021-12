“No, no la odio”: Ainara Suárez habló de YosStop antes de aceptar reparación del daño

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que YosStop criticara a Ainara Suárez, de 19 años de edad, porque fue abusada sexualmente por cinco jóvenes, además de insultarla en sus redes sociales, la joven aseguró que no la odia, como se pudiera pensar.

Fue en septiembre pasado que Ainara contestó en sus redes sociales algunas preguntas que le hicieron algunos usuarios, quienes la cuestionaron si le tiene odio a YosTop después de lo que había hecho y sin tapujos, la joven respondió.

No, no la odio. Odiar es algo muy fuerte y cargar con un sentimiento así de negativo no es bueno para mí”, escribió en Instagram.