“No me tomaban en cuenta”, Alejandro Tomassi recuerda el papel que más retos le causó

CIUDAD DE MÉXICO. – En entrevista con el programa “Venga la Alegría”, el actor Alejandro Tomassi habló de su personaje “La Bugambilia”, un proyecto que al principio le causó desconfianza puesto que tenía que vestirse de mujer, comenta el intérprete.



Tomassi recordó sus ensayos y el como tenía que practicar “con unas zapatillas de tacón tres que le prestó una amiga y una bata que le dio su mama”.

Me miraba espantoso y pensaban que no lo iba a lograr, me querían quitar. A 10 días antes del estreno me di cuenta de que estaban preparando a otra persona”, confiesa el intérprete mexicano.



Añadiendo que consideró seriamente abandonar la obra, puesto que no le daban los elementos, “Carmen Salinas tenía duda de que yo no lo hiciera, el director me habló y me dijo: no te vayas, hazlo, hay cosas que no te puedo decir, pero estrena, yo sí creo en ti”.

Alejandro Tomassi caracterizado como “Bugambilia” en la obra Aventurera /Fragento del programa



Confesando que el mismo Carlos Olmos, escritor de la obra, le dijo que el no creía que fuera capaz de lograr interpretar al personaje, a lo que el actor se defendió diciendo que, si querían sacar adelante el show, le tenían que dar el vestuario y los elementos correctos, aclarando que él mismo tuvo que buscar su disfraz, peluca y zapatos.



El día del estreno, recuerda el actor, lo nombraron como “el frijolito en el arroz”, y la producción le pedía al público que no le prestaran atención, pero tras actuar los presentes lo catalogaron como “El mejor de la obra”.



“El hecho de que no me tomaran en cuenta, el que yo tuviera que crear al personaje por mi mismo, de irme al circo a aprender a tirar cuchillos porque nadie me enseñaba, no me anunciaban ni en los volantes de la obra”, comenta el actor, aclarando que hizo del personaje un homenaje a Marilyn Monroe, dándole su toque personal.

Alejandro Tomassi caracterizado como “Bugambilia” en la obra Aventurera.



Tomassi contó para la entrevista lo duro que era estar en presentación con tacones durante tres horas y media, razón por la que tenía que vendarse los pies para soportar estar en escena.



“Era muy cansado, el que lo haya hecho mis respetos, porque es un gran personaje y es muy difícil de hacer”, confiesa el actor que hasta la fecha ha trabajado en más de 50 telenovelas.