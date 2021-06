“No me sentía deseable”: Kylie Jenner revela que un “novio” la criticó por tener labios pequeños y fue traumante

LOS ÁNGELES, California.- Kylie Jenner confesó que se puso relleno en los labios cuando apenas era adolescente, porque un chico que le gustaba la criticó por tener labios pequeños y se burló de ella por la manera de besar.

Fue durante el programa de reunión del reality show familiar, “Keeping Up With The Kardashians”, donde Kylie aceptó que en 2014 se puso relleno por primera vez en los labios, cuando la persona que le gustaba le dijo cosas que la hirieron y traumaron.

Un chico me dijo: ‘Dios mío, eres tan buena besadora, pero tienes labios tan pequeños’, o algo así. Y luego, desde entonces... me sentí... imposible de besar”, dijo.

Jenner destacó que su amor por el maquillaje comenzó con su inseguridad con sus labios y nunca lo supo, hasta que tuvo uno de sus primeros besos, lo que la hizo sentir “indeseable o fea”, por lo que decidió recurrir al relleno.

“Me lo tomé muy mal. Justo cuando un chico que te gusta dice eso, no sé, realmente me afectó. Simplemente no me sentía deseable o bonita. Realmente quería labios más grandes. Sobrepondría mis labios con delineador de labios solo para crear la ilusión de labios más grandes y finalmente pensé: ‘Este delineador de labios no funciona', y terminé haciéndome los labios”, reveló.

Kylie bromeó con que debería de nombrar uno de sus productos con el nombre del chico que la hizo sentir fea, en su honor.



SIEMPRE SE HA SENTIDO “LA RARA” DE LA FAMILIA

De acuerdo a Daily Mail, además de realzar sus labios, Kylie ha admitido haber experimentado con rellenos faciales en el pasado, ya que comenzó a verse distinta en 2014, cuando tenía 17 años de edad y debutó en las redes sociales con su puchero hinchado, pero no admitió que se había hecho arreglos hasta un año después.

En 2015, el rostro de Kylie comenzó a transformarse a causa de las inyecciones de relleno, aunque algunos cirujanos plásticos aseguran que la empresaria se sometió a una cirugía de nariz, pero ella lo niega rotundamente.

Todo esto, porque la hermana de Kim Kardashian reveló que siempre se ha sentido la “rara” de la familia, si las comparan con sus exuberantes hermanas.

“No soy como ninguno de ellos. Me enfrento a mis padres. pero son tres Escorpio contra un Leo en la casa. Es como si fuéramos las peores señales de estar juntos. Somos como no compatibles. Todos tenemos personalidades fuertes, por lo que siempre estarán ellos en mi contra”, finalizó.