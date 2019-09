No me arrepiento de nada: Matthew McConaughey

Matthew McConaughey, además de ser uno de los histriones mejor pagados y con mayor reconocimiento en Hollywood, también es una persona a la que le gusta inspirar a los jóvenes y eso lo hizo aterrizar este viernes en la Ciudad de México.



El actor fue uno de los invitados al evento México Siglo XXI en donde además de compartir su experiencia en la industria fílmica con más de 10 mil jóvenes, también relató el complejo y sinuoso camino que tuvo que recorrer para ser un ídolo del cine internacional.

"Yo estudié Derecho pero siempre sentía que me inclinaba más hacia las artes así que estar en un ambiente como el Derecho se sentía raro, como que no pertenecía ahí. Ahora que lo veo con los años, nunca imaginé que la actuación se convertiría en mi día a día, que esto sería mi vida", confesó el histrión frente a un Auditorio Nacional abarrotado.



El ganador del Oscar detalló que parte importante en el éxito que ha logrado fue su madre, quien desde niño le enseñó disciplina y constancia, elementos que considera clave en su carrera.



"Mi madre me ayudó a formar mi carácter, me dio las bases para luchar por lo que quería y me ayudo a creer en mí y creer en mi visión de lo que quería hacer que en mi caso era la actuación lo que hizo que en mí se despertara desde que tenía 20 años unas ganas enormes de que quería dejar mi marca", señaló.



Ahora que está a punto de cumplir 50 años, el actor detalló que se ha dado a la tarea de impulsar a jóvenes universitarios a través de su fundación, trabajo que combina con la actuación y su faceta como profesor de guionismo de nivel universitario en su natal Austin, Texas.



"Lo que busco hacer con mis alumnos es compartirles un poco de los 27 años que llevo en la industria, transmitirles todo ese conocimiento para que su camino sea más fácil que el que tuve que pasar y en cuanto a la fundación, nuestro principal objetivo es hacer que los jóvenes conserven sus sueños y puedan desarrollar otras habilidades, como las deportivas y que las puedan combinar con lo que quieren estudiar", enfatizó.



Aunque reconoció que su carrera ha estado llena de éxitos y fracasos, explicó que aún cuando ciertos proyectos no resultaron como quería, esos tropiezos lo han hecho más consciente de hacia dónde quería llevar su carrera.



"He hecho muchas cosas, unas buena y otras no tanto pero no me arrepiento de nada, porque tiempo después entiendes por qué tuvieron que pasar las cosas, por qué no funcionó algo o por qué otras cosas no funcionaron. No regresaría ni cambiaría nada porque sólo de eso es cómo aprendes", añadió Matthew.