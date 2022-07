"No la voy a librar, lo más seguro es que tenga consecuencias", expresó hermano de Mónica Dossetti.

Ciudad de México.- El productor José Dossetti podría tener consecuencias legales luego que se viralizará un video donde supuestamente intenta ahorcar a su hermana, la actriz Mónica Dossetti quien está en silla de ruedas al padecer esclerosis múltiple.

Sobre su situación legal, comentó para Venga la Alegría: “Estoy en un proceso de investigación, el video sucedió hace dos meses, entonces llegó la fiscalía en una noche de improviso, yo abrí la puerta, me sacaron de mi cama, entraron directo con mi hermana, la encontraron durmiendo, encontraron su habitación limpia, su baño limpio, comida en el refri, ella peinada, trencitas, bañada, todo bien, la baña una señora. Yo en mi cama, encontraron la cama destendida, buscaron armas, drogas, nada”.

Al respecto del motivo por el que no fue detenido, José explicó: “Me dijo el señor ‘no te llevamos porque no es flagrancia, no sucedió nada, en este momento no tiene heridas, había una doctora, una psicóloga, se le hicieron preguntas a Mónica ‘¿quieres que nos llevemos a tu hermano?, ¿quieres irte tú?, ¿quieres que te llevemos con la familia?’, y a todo dijo ‘no, estoy bien con él, lo quiero, es un gran chef, me hace de comer muy rico’”.

Sin embargo, el hermano de la actriz reflexionó sobre su situación actual y manifestó: “Estoy en una investigación, no estoy libre de eso, tengo prohibido visitarla, hablarle, mandarle mensajes, cualquier cosa así, pero estoy compareciendo semanalmente, me dan citatorio, estoy yendo a sesiones psicológicas. Fui a la ratificación de esta denuncia, y no la voy a librar, lo más seguro es que tenga consecuencias, y las afronto, son mías y por mis actos, y las tengo”.

Por último, Dossetti hizo un llamado a las instituciones y la población en general al respecto de lo que viven día a día las personas que auxilian a un enfermo.

“El punto es, revisemos a los cuidadores, hay una iniciativa para ayudar a esas personas, capacitarnos, darnos terapia, ayudarnos a saber primeros auxilios, y relevarnos, programas en donde toda la familia podemos participar de diferente forma, mi mamá tiene 80 años, entonces yo dije ‘que ya no la cuide ella’, bueno, no puede hacer todas las cosas que yo hago, pero a lo mejor le podría cocinar, cosas de ese tipo, mi mamá vive en Puebla, yo estoy en Morelos ahora con mi hermana, son cosas de coordinarnos”, declaró