“¡No hay justicia!'' Gomita renuncia a denuncia contra su padre

Ciudad de México.- Araceli Ordaz, también conocida como 'Gomita' habría dado uso a sus redes sociales para denunciar violencia familiar que vivió en manos de su padre Alfredo Ordaz Barajas, además de su mamá Elizabeth Campos.

Desde hace varios meses que se realizó la denuncia, Araceli indicó que desde entonces no ha tenido relación con su padre, además de expresar que no se encuentra satisfecha con lo que apuntaba el proceso legal.

“No hay relación, afortunadamente, sé que es doloroso, y a lo mejor a mi niña interior, que es lo que he trabajado mucho, decirle ‘no tienes papá, o no tuviste papá desde hace mucho tiempo y siempre te vieron como la artista que debe trabajar y mantener a un hogar’, pero lo que menos quiero es mantenerlo en mi vida, lamentablemente es así, y se oye muy fuerte, pero a veces es lo más sano para la salud mental y paz interior”, dijo la artista en entrevista para el programa Hoy.

Recientemente Gomita había expresado su deseo de que su padre estuviera preso por el daño ocasionado, aunque esta vez confesó que sus intenciones habrían cambiado.

La demanda está interpuesta, llevo varías audiencias, pero no hay resolución, no hay justicia, el día que me golpeó lo metieron a la cárcel, bueno a los separos, algo así, y lo soltaron porque no era un daño tan grave, entonces pues duele, no se hace justicia con él y solamente me dicen que va a ser una reparación de daños, pero la reparación que te hacen acá adentro tarda mucho para sanar, entonces ya prefiero que las cosas queden así, que me deje seguir mi vida y él la suya”