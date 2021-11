‘Gomita’ continúa proceso legal contra su padre: “no voy a seguir permitiendo que me siga maltratando”

Ciudad de México.- Araceli Ordaz, conocida como ‘Gomita’, se pronunció en relación de la violencia física que ha sufrido de parte de su padre Alfredo Ordaz Barajas, también conocido como ‘Don Kiko’, después de que el pasado mes de octubre lo denunciara por medio de sus redes sociales y levantara un proceso legal contra él.

Así, asegura que 'Don Kiko' cuenta con una orden de restricción para que no se acerque a ella ni a su madre, por lo que la joven remarcó que en pasadas declaraciones donde su padre negó todo eran una falasia.

Lo viví durante muchos años, lo aguanté muchísimos años, lo hice porque respetaba la decisión de mi mamá, porque obviamente pues amaba a mi papá, entonces la verdad es que… fue una situación muy difícil, ya se habló legalmente, mi papá salió a dar una entrevista donde decía que no lo había hecho. Sí lo hizo, ya se hizo una audiencia en la cual ya se le estipuló ante una jueza que no se puede acercar ni a mí, ni a mi casa, ni a la casa de mi hermosa y adorada bella madre, que siempre va a contar con mi apoyo”

Dijo en entrevista con la prensa.

No olvida lo que le hizo

de igual forma, resaltó que a pesar de agradecerle la educación que le dio en el aspecto laboral, y de perdonarlo por sus actos, eso no significa que pueda olvidar todo lo que vivió tanto ella como su madre con sus agresiones.

“Fue siempre golpes, maltrato físico y emocional, pero ya pasó, le agradezco lo que hizo con nosotros en el trabajo, estoy muy agradecida, lo digo ante las cámaras, estoy muy agradecida, pero no voy a seguir permitiendo que me siga ni maltratando a mi ni a mi mamá. Le deseo lo mejor, espero algún día él recapacite y tome terapia, y que lo que me hizo a mi no se lo haga a ninguna otra mujer”, aseveró.

Cabe señalar que todas estas declaraciones se brindaron mientras ‘Gomita’ acudió como invitada a la obra ‘Perfectos desconocidos’, donde Stephanie Salas debutó tras integrarse al elenco de este proyecto.

El apoyo de Cecilia Galliano

Por otra parte, en entrevista para el programa Hoy, Ordaz agradeció el apoyo que su excompañera Cecilia Galliano le brindó luego de enterarse de la situación que atravesó.

Cabe señalar que ‘Gomita’ y Galeano tuvieron fuertes discusiones por el presunto robo de un anillo de compromiso cuando ambas trabajaban en Sabadazo.