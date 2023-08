‘No fueron requeridos’: Niurka y familia de Emilio Osorio no pueden entrar al foro el día de su eliminación

Hermosillo, Sonora. - Un tenso episodio ocurrió en el foro del reality show "La Casa de los Famosos México" durante la eliminación del quinto finalista, Emilio Osorio. Niurka Marcos y su familia se encontraban entre los asistentes al evento, pero fueron rechazados en la entrada, lo que desencadenó un zafarrancho en el lugar.

La situación se tornó más intensa debido a la ausencia previa de Niurka en el programa debido a un supuesto veto, luego de que ella criticara abiertamente a la producción del show. Aunque Niurka y sus hijos no recibieron invitaciones formales para asistir a la gala y conocer al quinto finalista, decidieron acudir al foro por su cuenta. Sin embargo, se les impidió la entrada.

La reacción de Niurka no se hizo esperar, y utilizando las redes sociales como plataforma, expresó su malestar de manera característicamente franca.

"Bueno, no nos dejaron entrar. Digo, yo entendería que no me dejaran entrar a mí, pero hubiera sido bueno que dejaran entrar a su hermanito, a todos", declaró.