¡No es para niños! El reboot de “iCarly” contendrá escenas explícitas

ESTADOS UNIDOS.- Cada vez son más los programas y artistas del pasado que se reúnen nuevamente para todos los fans, y la serie de Paramount no fue la excepción de estos casos. Después de 10 años se ha confirmado el regreso del cast de “iCarly” con un reboot para la nueva plataforma de Streaming de Paramount+, ésta contará con fecha de lanzamiento para el 17 de junio, es decir el próximo jueves.

El elenco había asegurado su participación, todos menos el personaje de Sam (Jenette McCurdy), quien confesó sentirse avergonzada de haber interpretado ese papel, por lo que rechazó la oferta cuando le plantearon el reboot del programa.



Sin embargo, nueva información sale a la luz gracias a una entrevista para Page Six con motivo de promocionar la serie, Jerry Trainor, quien protagoniza a Spencer el hermano mayor de Carly, confesó que el nuevo programa tendrá contenido más explícito y tramas distintos a comparación de la serie original, por lo que no estará dirigido hacia un público infantil por contar con situaciones sexuales entre algunos personajes.

Lo mismo aseguró Nathan Kress (Freddie Benson), expresando que “es un programa para adultos”, ya que no son los mismos niños que interpretaron con anterioridad.

Esta es una serie para adultos y no es específicamente para niños y eso ha sido emocionante para nosotros, ver dónde estarían estos personajes de una serie infantil y dónde están en su vida ahora, 10 años después. Pero de una manera muy realista, no brillante", confirmó Kress para Page Six.