¿Fue actuado? Maryfer Centeno analiza lenguaje corporal de Andrea Legarreta tras anuncio de separación de Erik Rubín

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado miércoles, Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación tras casi 23 años de matrimonio, y, como era de esperarse, el tema se convirtió en noticia nacional.

El día de ayer, la conductora hizo su primera declaración pública en Hoy, leyó parte del comunicado y no pudo contener las lágrimas; su compañera Galilea Montijo sostuvo su mano y sus compañeros también le mostraron su apoyo.

Aunque muchos internautas se mostraron empáticos ante la situación de los famosos, otros han señalado que Legarreta estaba actuando y que no era sincera.

La grafógrafa Maryfer Centeno hizo un video al respecto analizando el comunicado y el lenguaje corporal de Andrea al hablar de su separación.

Sobre el mensaje en redes sociales que compartieron Erik y Andrea señaló que lo hicieron en buenos términos y que es sorprendente la cantidad de veces que repitieron la palabra “amor”, por lo que está claro que hay mucho respeto.

Respecto a la declaración de Andrea en el matutino, la especialista destacó que la conductora estaba muy emocional y que reflejó que realmente le duele la separación, pues sus expresiones fueron congruentes con sus palabras.

“Las relaciones tienen altas y bajas, probablemente hasta regresen, a lo mejor no, a lo mejor sí, pero queda muy claro que esto no es actuado, que esto no es publicidad, y que es congruente, lo que dice con palabras con lo que dice con sus gestos”, explicó.