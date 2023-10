"No encajaba con los estándares": Las razones de Tania Rincón para dejar Venga la Alegría

CIUDAD DE MEXICO.- Tania Rincón, reconocida conductora de televisión, ha dado a conocer las verdaderas razones que la llevaron a abandonar TV Azteca, donde se convirtió en una de las celebridades más exitosas y queridas, especialmente por su participación en el programa matutino "Venga La Alegría".

En una reciente entrevista en el podcast "La Capitana", Tania compartió abiertamente que su decisión de dejar TV Azteca se debió a motivos relacionados con su salud mental.

Aunque disfrutó de su tiempo en el programa, la presión y la constante exposición mediática comenzaron a afectar su confianza en sí misma como conductora.

"En la empresa se tomaron varias decisiones y a mí ya no se me tomaba tanto en cuenta. Cambió la administración y pues no fui santo de su devoción, tampoco encajaba con los estándares que querían", explicó la conductora durante la entrevista.