Comparan a Tania Rincón con Lolita Ayala por estar ronca durante cobertura de Julián Figueroa

CIUDAD DE MÉXICO.- Tania Rincón pasó un momento penoso durante la transmisión especial de Hoy por el fallecimiento de Julián Figueroa.

La conductora tuvo dificultades para hablar frente a las cámaras, pues su voz se escuchaba muy ronca y tuvo que hacer unas pequeñas pausas tratando de recomponerse.

Sin embargo, durante sus siguientes intervenciones su voz fue perdiendo cada vez más volumen, por lo que no apareció en los últimos bloques del matutino.

Ante las alarmas y especulaciones de sus seguidores por su ausencia, Tania Rincón se disculpó en su cuenta de Instagram y aclaró que la producción la envió a su casa para que pudiera descansar y recuperarse.

El clip del momento se hizo viral en redes sociales y los comentarios no se hicieron esperar.

"Chabelo no está muerto, vive en Tania Rincón", "No, no es Lolita Ayala. Es el espíritu de Chabelo queriendo alcanzar la inmortalidad poseyendo el cuerpo de Tania Rincón", escribieron algunos usuarios.