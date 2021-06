No creyeron que Superman era su tío; Henry Cavill y el tierno gesto que hizo por su sobrino

REINO UNIDO.- Es difícil creerle a un niño cuando te cuenta que uno de los superhéroes de DC es parte de su familia, pero es más molesto decir la verdad y que tus compañeros se burlen de ti mientras que tu maestra te acusa de mentiroso.

Esa fue la historia de Thomas, de 7 años, quien al expresar emocionado que su tío era el poderoso, musculoso e increíble Superman, nadie le creyó y recibió lo contrario a lo que él esperaba: burlas y castigos. Se trataba del sobrino de Henry Cavill que, tras varias afirmaciones de su familiar superhéroe, su maestra lo envió a la dirección de la escuela por su comportamiento y mentiras, pero nadie esperó lo que llegaría después.

Con la insistente acusación de que el niño de 7 años no paraba de decir mentiras, lo llevaron con el director del plantel y ahí tampoco consiguió lo que buscaba, nadie creía que su tío era Superman. Intentaron explicarle que se trataba de un personaje ficticio y que era imposible que estuvieran involucrados, sin embargo Thomas insistió y la autoridad escolar no tuvo más remedio que llamar por un tutor para detener, de una vez por todas, estas absurdas versiones. La mamá del infante fue y dijo que su hijo no mentía, de verdad era sobrino del superhéroe, lo que causó más revuelo y enojos, ahora la madre de Thomas fue quien decidió terminar con esto y hablarle a su cuñado para una fugaz aparición con intención de "salvar" al pequeño.

La sorpresa se la llevaron todos los profesores, compañeros y directivos al ver que el niño no mentía, pues Henry Cavill fue su héroe al recogerlo del instituto y confirmar sus historias ¡Su tío realmente era Superman!