Niurka ya no mantendrá a sus hijos, pero ya desbloqueó a su hijo Emilio

CIUDAD DE MÉXICO.- Anoche, Niurka mostró una foto que evidencia su reconciliación con Emilio Osorio, su hijo menor, a quien previamente había bloqueado después de sentir que él le había faltado al respeto al igualarse a ella. Sin embargo, en una entrevista reveló que hace cinco años cesó de asumir los gastos de sus tres hijos, una vez que cada uno alcanzó la edad y la autonomía para mantenerse por sí mismos. Ahora, la estrella busca priorizarse a sí misma.

El video se publicó hace apenas unas horas. Es probable que la actriz haya concedido esta entrevista días antes de su reconciliación con Emilio, la cual tuvo lugar la noche pasada cuando el cantante visitó a su madre en Mérida, donde ella ha residido durante los últimos cinco años.

A pesar de que Niurka mostró gran tristeza e indignación frente a las diferencias que los distanciaron, el reencuentro entre ellos sucedió antes de lo que cualquiera se hubiera imaginado. Anoche, la actriz compartió historias en Instagram y una fotografía junto a Emilio, a quien besó, abrazó e incluso llamó "bebé". Además, escribió un mensaje directo para el cantante de 20 años, agradeciéndole su visita y comunicándole que ya lo había desbloqueado.

Aunque ya se produjo la tan esperada reconciliación, eso no cambia la perspectiva de Niurka acerca de dejar que sus hijos vuelen con sus propias alas. Como contó a Matilde, hace cinco años tomó la decisión de dejar de mantener no solo a sus hijos, sino a todos sus familiares, como lo había hecho desde que comenzó a trabajar. Hace unos años, sus hermanos seguían viviendo con ella.

Aunque la famosa no pudo evitar romper en llanto al reconocer lo difícil que fue para ella comprender que sus hijos emprenderían una vida independiente en la que ella ya no sería parte protagónica, considera que nació "más madre que mujer". No solo con sus hijos, sino con la gente cercana, muestra su lado más maternal, brindando cariño o reprimendas.

También podría interesarte: ¿Qué es el herpes zóster, enfermedad que la hija de Niurka Marcos padece?

En la actualidad, la actriz de origen cubano vive sola con sus ocho perros y el personal que se encarga del mantenimiento de su domicilio, a quienes describe como las personas que más quiere. Estos individuos le han demostrado apoyo incondicional y desinterés, a diferencia de las personalidades que ha conocido a lo largo de su carrera en el medio.

Amigos comunes, personas normales, personas a las que llaman 'nadie', valen todo porque son los que están ahí cuando necesitas un abrazo. Son aquellos que van solo porque escucharon tu voz entrecortada. No te dan nada, pero tampoco te piden nada más. Son las personas que me acompañan cuando estoy bien, para que 'mamá Niu' no esté sola. Me acompañan al médico cuando voy a hacerme el examen general. A estas personas a las que no les he dado nada, a las que no he parido, no cuido ni procuro.