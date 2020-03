Niurka se divierte con su hija en TikTok haciendo señas “groseras”

Niurka Marcos debutó en TikTok con su hija, intentando recrear unas señas de emoji y movimientos de una canción, pero al no poder, la vedette hizo una seña “obscena”.

“Upssss creo que hice una seña de masssss”, comentó.

“me haces el diaaaa te amo con todo mi ser”, “Siempre hago lo mismo nada más no me saleeeeeee”, “Jajaja romí y niurka con su intento me hacen el día”, fueron algunos de los comentarios de la publicación.

La cubana causó sensación con otros vídeos burlándose de sí misma, imitando con su cara a unos animales.

"Si a mi me imitan porque yo no imitar a los demás", escribió.

“Genial, memes nuevos”, “Es geniaaaal”, “Ay te amo mamá niuuu!!”, le escribieron algunos de sus seguidores.

Parece que la actriz le hará la competencia a su compañera Erika Buenfil, quien ya fue catalogada como la Reyna del TikTok.