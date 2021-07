Niurka opina sobre la polémica de la tiktoker Chiky Bombom

MÉXICO.- Una gran polémica rodea a la tiktoker dominicana Lissette Eduardo, conocida por su apodo de “La Chiky Bombom” y quien alcanzó la fama dentro de la plataforma por su frase motivacional de “Buenas, buenas” con una tonalidad que la hizo viral.

Varios usuarios de Tik Tok se encariñaron rápidamente de “La pantera”, como también se hace llamar, pues aseguraron que sus frases empoderan y los hacían sentir tal y como ella expresa “tengo la personalidad, la tengo y hago con ella lo que quiera”.

Sin embargo, la Chiky Bombom cayó de la gracia de muchos internautas después del escándalo que hizo por creer que había personas que lucraban con su mensaje de “buenas, buenas”, por lo que la creadora de contenido amenazó con demandar y esto desató miles de críticas.

¿Qué dijo Niurka sobre La Chiky Bombom?

Lissette ahora está “cancelada” por varios usuarios de Tiktok y en lo que su polémica continúa, una de las artistas más reconocidas en México decidió expresar su opinión sobre La Pantera por querer patentar algo tan “simple” como una frase motivacional.

Se trata de Niurka Marcos a quien le preguntaron si ella también pensaba registrar sus frases para que nadie haga mercancía con éstas, la vedette respondió “claro que no”, pues lo consideró como algo sumamente patético y avaricioso.

Qué ridiculez, pero qué es eso, eso es una persona ambiciosa. Yo registré todas mis frases, pero las registré para poder meterlas en canciones y esas cosas, pero la gente puede usar mis frases (…). La avaricia rompe el saco, güey, te van a cerrar, los fans te van a ignorar”, expresó Niurba sobre La Chiky Bombom.

Habrá que recordar que la cantante cubana es reconocida por sus frases que nunca pasan de moda y que hay muchos seguidores de Niurka que aprovechan cualquier situación para imitar a su ídola.

Las mejores frases de Niurka Marcos

La vedette cuenta con miles de palabras y oraciones que han causado polémica y la hacen viral de inmediato, pero estas son algunas de las más famosas y queridas de varios fanáticos de Niurka. ¿Cuáles harían falta?

NCT como frases de Niurka; a thread ✨ pic.twitter.com/8UrPJ9fGvO — ten lee’s bestie(real) (@_holyyuta) June 28, 2021

-“Im sorry for you, I´m sorry for everybody”

-“Thank you, next wey”

-“Chocaste con el muro de Berlín”

-“Hashtag se te acabó tu fiesta”

-“No te hagas la europea”

-“Si te pica, ráscate”

-“Qué cag*da soy, me amo a mí misma por ser tan adorable”

-“Mira mami, escupiste y te cayó en el hocico, bebé”