Niurka intenta besar a conductora al estilo Bad Bunny y es rechazada.

Tijuana, Baja California.-En pleno programa de ¡Siéntese quien pueda! de Unimás, Niurka Marcos intentó robarle un beso a su conductora.

Para la sorpresa de la cubana, fue rechazada por Alejandra Jaramillo y hasta aseguró: “No, pero si no quiero no me pueden obligar, yo no quiero darle ningún beso”.

La ex participante de la Casa de Los Famosos desistió a sus intentos al ver que no fue correspondida y decidió regresarse a su silla.

¿Efecto Bad Bunny?

En el programa #SienteseQuienPueda la actriz Niurca Marcos: es un ejercicio natural... Yo puedo hacer así y buscó besar (y se reía) a presentadora de TV Alejandra Jaramillo; ella reaccionó: no quiero, no me pueden obligar pic.twitter.com/fXxQtAUmcv — Bajo La Lupa Ecuador (BLL EC) (@bajolalupaEC) August 30, 2022

Sobre el beso que le proporcionó Bad Bunny a uno de sus bailarines, Niurka lo defendió diciendo: “Existe hoy en día la igualdad de géneros, existe hoy en día darse amor en la humanidad. Estamos criticando un beso, pero escuchen bien lo que les voy a decir: por qué no critican mejor cómo destrozan imágenes, cómo aplastan carreras y no tienen que dar un beso. Mejor preocúpense de cómo le han dado en la torre a tantas familias en la industria, cómo este hombre ha sufrido con su hijo, eso es lo que le tienen que dar, no a un beso”.