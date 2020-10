"Niurka está loca": Consuelo Duval, tras defender a su amiga Montserrat Oliver, quien aseguró que en una ocasión la cubana le "mentó la madre"

Luego de que en el programa de Montse & Joe, Montserrat Oliver corriera a Niurka de su programa y la cubana le dije “perra” a la “Montse” en un video, la actriz Consuelo Duval salió en defensa de Montserrat y Yolanda Andrade, y aseguró que Niurka está loca.

La controversial Niurka Marcos visitó el programa de Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, de Unicable, pero al parecer se presentó un conflicto entre las anfotrionas y su invitada, lo que hizo que Montserrat corriera a Niurka de su programa, pero la vedette terminó insultándola en una publicación.

Por ser amiga de las conductoras, en el programa Suelta La Sopa, a Consuelo Duval se le cuestionó sobre lo sucedido, a lo que trató de minimizar el altercado y así respondió:

Es que hay una frase que dice, ‘no me compares con un perro, no merezco tan alto calificativo. Y sí, Yolanda y Montserrat son un par de perras divinas, que saben amar como perras y no lo sentí como una ofensa”, dijo.

Quien le diera vida a “Federica Peluche”, reveló que en una ocasión ella también tuvo “pleito” con la estrella de Rica, Famosa y Latina, quien hasta saludar a su mamá la mandó.

“Aparte Niurka está loca, es encantadora. Un día te adora, otro día no. Ya me tocó, un día me dijo chin… tu madre. Niurka es como ella lo dijo, la señora de la polémica. Y es muy divertida, a mí me encanta”, añadió.

En un principio Yolanda Andrade negó que hubiera existido algún conflicto con Niurka, pero después la ex de Juan Osorio subió unos clips a Instagram en donde aseguró que Montserrat la corrió por querer lucirse y terminó llamándola “perra”.

“A ver Montserrat, vamos por partes. Mi lenguaje corporal nunca fue de enojo, fue veloz y divertido. Tú dijiste ‘Niurka, ya vete’ y me fui. La verdad es que te quisiste lucir. Te vi, pero te ignoré”, dijo en su comentario en el video.

Posteriormente Niurka cuestionó a Montserrat sobre el porqué tratan mal a quienes van gratuitamente su programa para ayudar a subir el rating y le recordó que la reina de la polémica es ella y con eso no podrá competir.

“Ese saco te queda grande. Amiga recuerda que tú perteneces al club de las mustias. Si se te ocurrió a ti o te lo apuntó tu producción, ojo, el gran error fue subestimarme”, añadió.

Luego de la “embarrada” que le dio a Montserrat en su red social, Niurka le dijo a Oliver que no se tomara para tanto el asunto.

“Y no te preocupes, no es la primera vez que me corren de algún programa. No te sientas tan importante, no es para tanto ¡perra!”, finalizó.



También las escupe

En un video dado a conocer por la revista TvyNovelas, mostró el momento en que la actriz y cantante se estaba enjuagando la boca después de una dinámica, pero en un momento arrojó el agua en dirección a las presentadoras, quienes no parecieron molestas por su actitud.