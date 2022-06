Niurka dice que "La casa de los famosos" está "arreglada" y asegura que la eliminaron con una estrategia

MÉXICO.- Luego de una serie de polémicas con las que desató la ira del público, Niurka fue eliminada de La casa de los famosos y, tan honesta como siempre, la vedette acusó a la producción de armar una elaborada estrategia en su contra para instar al público a sacarla del reality.

En una transmisión en vivo que realizó unas horas después de su expulsión, la cubana habló con sus seguidores y, en compañía de su hija Romina y miembros de su equipo de trabajo, acusó al programa de “arreglar” las pruebas del líder y manipular las votaciones.

Arregladas, muchas eran arregladas. Por ejemplo, voy a hablar por la mía, la mía estoy segura que la arreglaron porque yo piqué sí muy en el centro, pero pusieron un número demasiado, demasiado… 2… la que fue arreglada también fue la de Ivonne”, señaló.

Después, la cubana afirmó que el público no la sacó, pues está segura de que todo fue armado por los ejecutivos. “No me sacó la audiencia, los ejecutivos hicieron una estrategia súper ching**a… fue incitado por la estrategia de los ejecutivos, si los ejecutivos no hubieran sacado su estrategia, no hubieran saturado dos semanas ataques hacia mi persona”, agregó.

Afirma que la sacaron con estrategias

De igual forma, habló de una publicación que supuestamente apareció por varios minutos en las redes del programa y que después fue eliminada en la cual pedían al público que votaran por expulsar a Niurka.

Finalmente, todos aclararon que los votos de la gente sí son reales; sin embargo, la estrategia del programa consiste en manipular la forma en la que el público percibe a los concursantes para que quieran sacarlos del show.

“Para que duerman tranquilos: sí me sacaron, pero motivados por la publicidad tan culer* que pusieron los ejecutivos”, concluyó la vedette.