Ninel Conde tiene encuentro con Anitta ¿harán colaboración musical?

CIUDAD DE MÉXICO.-Ninel Conde es una de las artistas más polémicas del medio del espectáculo, debido a los distintos escándalos que ha tenido sobre todo con su expareja Giovanni Medina por la custodia de su hijo.

La actriz actualmente es una de las más activas de sus redes sociales donde suele compartir un poco de su vida personal y de los proyectos que se encuentran en puerta en su vida profesional.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram publicó un video donde apareció a lado de la cantante Anitta, durante un evento de Telemundo en el que coincidieron y hasta se tomaron fotografías juntas.

En la grabación aparece Ninel Conde con un vestido de gala, mientras que la otra artista utilizó un top de color negro y una minifalda, que le permitió mostrar parte de su figura.

Y no te voy a envolver! Solo te voy a decir LOVE IS LOVE . Aquí con este icono de mujer @anitta quien también coincide que debemos amar más y odiar menos …” es lo que se puede leer en la publicación.

Por supuesto los usuarios comenzaron a comentar que talvez esta reunión pudo haber sido de una colaboración musical, aunque hasta ahora la artista no ha dado detalles al respecto.

En la publicación sus miles de fanáticos le hicieron llegar sus comentarios y buenos deseos: “las más guapas”, “son maravillosas”, “que hermosas”, “preciosa anita, ese sexy movimiento”, “las más bellas”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Ninel Conde denuncia a Giovanni Medina nuevamente no le permite ver a su hijo

La artista reveló que sigue batallando para poder convivir con su hijo Emmanuel, debido a que no le permitió acceso a su casa para tener la oportunidad de convivir con el menor.



“Como ustedes saben, hay una parte de mi vida que hay un tema legal, que supuestamente no se puede entrar en detalles, pero sólo quiero dejar una evidencia porque creo que todas las mamás me van a entender. Me dejan ver a mi hijo cada 15 días durante una hora y media o dos, y siempre soy puntual. Ahora estoy aquí y la novedad es que no me tienen permitido el acceso, como es en casa de su papá pues...ellos pueden decidir si me dejan o no entrar”, explicó la artista.