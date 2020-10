Ninel Conde se casara por tercera vez y recordamos todas sus historias de amor más importantes

CIUDAD DE MÉXICO.- Se confirma que Ninel Conde llegará al altar por tercera vez el próximo miércoles y recordamos las veces que ha creído haber encontrado a su media naranja.

Mala relación con Ari Telch, padre de su primera hija

Tras el inicio de su carrera, Ninel Conde se casó por primera vez en 1996 con el actor Ari Telch, quien era 15 años mayor que ella y con quien concibió a su hija mayor, Sofía. Para Conde los problemas empezaron durante su luna de miel en la que Ari comenzó a experimentar severos cambios de humor, que más tarde se le diagnosticaría como bipolaridad, situación que dificulto bastante su matrimonio que solo duró dos años.

Cuando Ninel ya era reconocida, dejó entrever que mientras estuvieron casados vivió una relación violenta con el actor, lo que ha llevado a que hasta el momento y a pesar de tener una hija en común, la cantante no tenga ningún tipo de comunicación con el actor.

Tormentosa relación con José Manuel Figueroa

Ninel Conde y Jose Manuel Figueroa vivieron una complicada relación de cuatro años que estuvo envuelta por varios escándalos y agresiones.

Aunque Ninel siempre negó los rumores, la toxicidad de su romance se hizo evidente durante el tiempo que ambos pasaron dentro de la casa de Big Brother en el 2004. Terminado el romance, Ninel aceptó que llegó a ser jaloneada por el cantante y lo calificó como un hombre "agresivo, celoso y posesivo".

Mando a la cárcel a su ex esposo Juan Zepeda

Ninel Conde se casó por segunda ocasión durante el 2007 con el empresario Juan Zepeda, pero tras siete años de matrimonio, la actriz anunció su ruptura por medio de un comunicado de prensa, pero la verdadera sorpresa fue que la cantante decidió denunciar a su ex pareja ante las autoridades mexicanas acusándolo de fraude y de robarle una suma aproximada a los 250 mil dólares.

Tras la denuncia, Zepeda fue detenido y trasladado al reclusorio norte de la Ciudad de México en el que permaneció siete meses. Recientemente Conde ha asegurado que se arrepiente de haber llevado las cosas tan lejos argumentando que se dejó llevar por ideas de terceras personas.

Le pido perdón a Juan por haber hecho eso, por haber tomado esa decisión incorrecta y me hubiera gustado cerrar el capítulo de la mejor manera, porque tengo el mejor recuerdo de esa relación", reveló.

Por su parte Zepeda asegura que Ninel es peor que un monstruo y que su matrimonio terminó porque ella le fue infiel varias veces.

Controversial relación con Giovanni Medina

Tras su ruptura con Zepeda, Ninel Conde volvió a encontrar el amor con Giovanni Medina y tras varios meses de especulaciones confirmó que mantenía una relación con el empresario, de inmediato figuras como Niurka y la cantante Dulce trataron de prevenir a Conde sobre su nueva pareja, pues ya habían tenido experiencias complicadas con Giovanni y aseguraron que se trataba de una persona conflictiva, sin embargo, Ninel continuó con su romance, mismo que se ha visto envuelto en constantes escándalos.

El primero surgió cuando se filtró una audio de una pelea entre Conde y Medina donde él la acusaba de haber abortado un hijo suyo y de haberle sido infiel con su propio hermano, mientras ella lo acusaba de mantenido, pero tiempo más tarde la pareja anunció que esperaba a su primer hijo en común y la relación continuó.

Tras el nacimiento de Emmanuel la pareja iba y venía, anunciaban su ruptura y después regresaban y desde entonces han mantenido una constante disputa por la custodia del menor.

Ninel ha sido acusada por Medina en varias ocasiones de ser una mala madre, de consumir cocaína, y de hacer cualquier cosa por dinero, incluso la actriz se ha visto obligada a realizarse varias pruebas toxicológicas solicitadas por los abogados del padre del niño, a pesar de esto, Ninel Conde, retomó su relación con el empresario en dos ocasiones más, pero no funcionó. Al momento Ninel tiene meses sin poder ver a su hijo y sigue en la disputa legal con su ex pareja por la custodia del pequeño, en medio de un sin fin de declaraciones e insultos.

Controvertido romance con Larry Ramos

Durante de la turbulencia que vive por no poder ver a su hijo, Ninel Conde confirmó su romance con el empresario Larry Ramos y las críticas le volvieron a llover, no solo por el hecho de rehacer su vida amorosa en medio del conflicto por la custodia de su hijo, si no porque su nuevo galán parece tener varios problemas legales encima, pues es acusado e investigado por el FBI tras defraudar a muchas personas, entre las que se encuentra la cantante Alejandra Gúzman.

Nuevamente Ninel ha sido advertida sobre nueva pareja, ahora por figuras como Frida Sofía, hija de La Guzmán, quien asegura que el empresario solo está con Ninel por dinero y fama, también varias ex parejas de Larry lo acusan de haber abusado de su confianza , pero la actriz y cantante hace oídos sordos y asegura que todos los chismes en torno a su galán han sido orquestados por Giovanni Medina para no dejarla ser feliz y está dispuesta a llegar al altar con en el empresario en tan solo dos días más.