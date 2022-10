Ninel Conde reveló lo que come cuando se encuentra de viaje

CIUDAD DE MÉXICO.- Ninel Conde se ha caracterizado por ser una de las figuras más famosas del medio artístico, gracias a su belleza y carisma que ha transmitido en su trabajo en la televisión.

Además la también actriz ha llamado la atención debido a que a sus 46 años ha mantenido una de las figuras más envidiables del espectáculo gracias a sus hábitos alimenticios.

Es por eso que hace unas horas que la cantante compartió un video en su cuenta de Instagram donde aprovechó y reveló algunos tips para comer sano cuando se viaja o se tienen vacaciones.

Ninel Conde reveló que algunos de los productos que come diariamente como proteína, avena, almendras, probióticos, fresas, con eso se hace desayuno para antes de su entrenamiento.

Yo como antes de entrenar y después de entrenar como un poquito de proteínas, verduras y un poco de carbohidratos” comentó la actriz.

La cantante les dejó en claro a sus fanáticos que se puede mantener buenos hábitos alimenticios cuando se quiere, al final lo importante es mejorar por amor propio, porque el resultado vale la pena.

Sus fanáticos hicieron llegar sus reacciones y comentarios en la publicación: “y esa botella de gaseosa”, “muchas gracias Ninel”, “cuanto te amamos”, “muy guapa”, “que bonita”, son algunos de los que se pueden leer.

Ninel Conde manda mensaje a su hijo de cumpleaños lleva meses sin verlo

La cantante lamentó no poder ver a su hijo, desde hace dos meses, debido a que Giovanni Medina no le permite que conviva con él.



“Todo mal, pero por el juez, ya me eché mi chillada, no puedo hablar mucho porque ya saben que todo es usado en mi contra, pero solicité el cambio para ver a mi hijo ayer, desde hace como 15, 20 días; para verlo ayer en lugar de hoy, el juez se tardó en contestar y dijo que le iba a dar vista a la contraparte [Giovanni Medina], y la contraparte nunca contestó, y no lo voy a poder ver otra vez”, confesó Ninel a los medios de comunicación.