Ninel Conde manda mensaje a su hijo de cumpleaños, lleva meses sin verlo

Ciudad de México.-Ninel Conde lamenta no poder ver a su hijo desde hace dos meses, Giovanni Medina supuestamente no la deja verlo.

“Todo mal, pero por el juez, ya me eché mi chillada, no puedo hablar mucho porque ya saben que todo es usado en mi contra, pero solicité el cambio para ver a mi hijo ayer, desde hace como 15, 20 días; para verlo ayer en lugar de hoy, el juez se tardó en contestar y dijo que le iba a dar vista a la contraparte [Giovanni Medina], y la contraparte nunca contestó, y no lo voy a poder ver otra vez”, confesó Ninel a los medios de comunicación.

Podría no acompañar a la celebración de cumpleaños de Emmanuel

Debido a que este 21 de octubre el menor celebrará su aniversario de vida, el llamado ‘Bombón asesino’ externó su tristeza por no poder verlo en esa fecha tan especial.

Su cumpleaños pues ni hablar, ya van dos años que no me dejan verlo y ahorita ya ¿qué les digo?, es algo muy difícil, muy doloroso, pero el juez está muy parcial y se va a meter una recusación porque ya es muy evidente. Le piden que el niño salga del país y ni me pide mi visto bueno, solamente me avisan y yo pido un cambio de día para ver al niño, y le dicen al papá para ver qué opina. El papá, parece que hasta el día de hoy no ha contestado”

declaró.

Pese a que Medina ha manifestado en constantes ocasiones que desea que el menor conviva con su madre, Conde aseguró que la realidad es otra.

“Se está haciendo lo pertinente, pero ya no sé qué decir, ya lloré, ya grité, ya pataleé, pero así nos la vamos llevando, ya van dos meses que no puedo verlo, cada vez se rompe más el vínculo, y no veo la disposición de que yo pueda ver al niño. Mi hija muere por ver a su hermano, pero pues tampoco se puede”.

Manda mensaje a su hijo

Antes de despedirse de la prensa, Ninel aprovechó las cámaras y micrófonos para enviarle un mensaje al pequeño. “Emmanuel, te amo hijo, vas a crecer y siempre estaré aquí para ti, siempre, el día que quieras, que sepas que tu mamá ha estado siempre, aquí voy a estar, te amo. Feliz cumpleaños Emmanuel, te amo”, finalizó.