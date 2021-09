Ninel Conde recibe apoyo de Maribel Guardia por fuga de Larry Ramos

Ciudad de México.- La actriz Maribel Guardia manda apoyo a Ninel Conde, ya que se encuentra ante la situación tan difícil en su vida. Maribel Guardia compartió que estuvo en contacto con la también actriz.



"Le mandé un mensaje, estuve escribiéndome con ella. Que Dios la bendiga. La verdad es que está pasando por momentos muy difíciles, no se lo deseo a nadie; sus últimos tiempos han sido siempre con muchos problemas. No sé cómo lo logra, cómo tiene ese caparazón y fuerza para seguir adelante con tantos problemas, yo con lo mínimo me derrumbaría, que Dios la acompañe", comentó Maribel previo a la función de la puesta en escena del "Nuevo tenorio cómico", la tarde de este domingo.

Ninel ya había tenido problemas con sus parejas sentimentales. Con su exesposo Giovanni Medina ha enfrentado una batalla legal por la custodia de su hijo. En ese sentido, Maribel explicó que no quiere meterse a opinar sobre las parejas del "bombón asesino". "Tiene muchos problemas como para andar diciendo en qué se ha equivocado, en qué ha acertado, quiero concentrarme ahorita en sus aciertos", señaló.

Guardia y Conde han compartido escenario en las puestas en escena "Las arpías" y "Cleopatra metió la pata". Maribel interpreta a Doña Inés en el "Nuevo tenorio Cómico", que se presenta en el Centro Cultural Teatro 1, donde este fin de semana se grabó un show en streaming que se transmitirá próximamente. Este mismo personaje también lo ha interpretado Ninel.



"(Cuando le envié el mensaje) no ahondé mucho porque a mí no me gusta meterme en las cosas privadas, nada más decirle que Dios la acompañará, que la bendiga y la proteja. Me dijo que muchísimas gracias que no entendía por qué pasaban las cosas", compartió. "Qué me puede decir la pobre y yo no le puedo preguntar, yo no soy así", aseguró.