Ninel Conde procederá legalmente en contra de la periodista Anabel Hernández

CIUDAD DE MÉXICO.- En los últimos días la periodista Anabel Hernández ha estado en distintos titulares de noticias del espectáculo, después de haber a dado a conocer us libro “Emma y las otras señoras del narco”, donde reveló algunos detalles de la vida de Galilea Montijo o Ninel Conde.

Por su parte Ninel decidió hablar sobre los distintos señalamientos que ha escrito la periodistas en el dicho libro, donde se ha llegado hablar que ha logrado tener carros lujosos por la supuesta “relación” con el crimen organizado, según el portal de TVNotas.

Fue por medio del programa ‘De primera mano’, que Ninel Conde reveló que sobre todo lo que se ha escrito y dicho han sido acusaciones totalmente falsas, y que todo lo que se ha podido ganar es gracias al trabajo que ha hecho durante su carrera como actriz y cantante.

No hay de otra, a nosotros no nos regalan nada, nos lo tenemos que ganar con el sudor de nuestra frente, pero pues es totalmente falso, no hay por donde comenzar con esta novela, de tanta cosa no hay por donde empezar a desmentir, cosa por cosa, no tiene caso”, reveló la artista.

Es por eso que como Ninel ha sido víctima de difamación ha decidido demandar a la periodista y autora del libro, Anabel Hernández, porque es importante que de la cara y aclare de lo que llegó a escribir en ese capítulo.

Además la artista agregó que sus abogado le recomendaron no hablar al respecto, porque ya se está procediendo legalmente en México y Estados Unidos y comentó que lo que se vaya aclarar o hablar será en el lugar donde tenga que ser.

Actuamente Ninel se encuentra en una gira artística, recientemente estuvo en Guerrero y ahora se dirige a Los Ángeles California, en un show de lucha libre, del que formará parte el próximo 11 de diciembre.

Ninel Conde se reencuentra con su hijo

Después de un año y medio de no poder ver a su hijo frente a frente, Ninel pudo visitar a Emmanuel de 7 años en casa de su expareja Giovanni Medina gracias a que el juez autorizó la convivencia.

"Queremos llevar una vida sana, y parte de un círculos sano es la convivencia con ambos padres. Yo siempre señalé que estaba deseoso de eso, pero en las condiciones adecuadas, y antes no las había. Hoy las hay y he decidido no apelar esta decisión que toma la autoridad porque considero que es correcta, se ha dictado una convivencia cada 15 días a partir (que comenzó ayer martes), en un espacio seguro que es la casa de Emmanuel, tres horas dictó la autoridad, o lo que dure de manera sana natural, orgánica la convivencia" comentó la cantante.