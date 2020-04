Ninel Conde presume sus curvas en Instagram

CIUDADDE MÉXICO.- Ninel Conde acudió a su cuenta oficial de Instagram la tarde de este lunes con la intención de motivar a sus seguidores a mantenerse activos mediante el ejercicio.

‘‘Bombones: QUÍTALE EL PODER A TODO LO QUE TE PERTURBA.. Si no está en tu mente no existe ... Con toda la actitud iniciemos esta nueva semana ... En mi canal de #YouTube, estaré subiendo mis rutinas de ejercicio el link en mi bio.. y no olviden seguirme en mi Instagram de @conde.tips para más consejos’’, escribió la famosa al pie de la publicación.

En la imagen podemos ver a Conde luciendo un traje de baño dorado en dos piezas y unos lentes de sol. A tan solo unos minutos de haberse publicado, la foto contaba con más de 46 mil likes.

Mientras, sus seguidores acudieron a la sección de comentarios para hacerle saber lo bien que se veía su ídolo: ‘‘Qué linda, sigue adelante dios te bendiga a ti y tu familia siempre’’, ‘‘Wow, divina’’, ‘‘Qué mujer’’, son algunos textos que se leían.