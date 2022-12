¿Ninel Conde estará en reencuentro de RBD?

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde hace unos días la agrupación musical de RBD se encuentra en tendencia después de que Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christián Chávez y Christopher Uckerman publicaran un video donde dan una pista de un posible reencuentro.

Hasta el momento no hay confirmación, debido a que los exsRBD pidieron a sus seguidores que se registraran porque en 30 días se daría a conocer un noticia muy importante.

Hay que recordar que Ninel Conde en la telenovela ‘Rebelde’ ocupaba un papel importante al ser ‘Alma Rey’ madre de “Roberta”, donde interpretaba a una cantante musical.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la intérprete de “Bombón asesino” compartió un video en el que se revela que ya habló con los integrantes de RBD para formar parte del reencuentro.

Alma siempre fue la más “fan” de RBD” se puede leer en la publicación.

Por su parte Ninel Conde solo replicó la publicación, pero hasta el momento no ha confirmado si estaría dispuesta a compartir el escenario con la agrupación musical como lo hacía en la telenovela.

Seguramente sus fanáticos hicieron llegar sus muestras de cariño en la publicación, donde en su mayoría coincide en que sería buena idea de que la cantante pudiera estar presente.

Ninel Conde aclaró que sigue soltera

Por su parte Ninel Conde dejó en claro que no tiene novio, debido a que siempre “encuentra algo” y terminan por no convencerla, y advirtió que se volvió muy exigente a través de los años.

"No hay, unos tienen una cosa pero no tienen otra, luego no tienen nada o así, es que sabes que me volví muy exigente, después con cada cosa que pasa" comentó la artista.