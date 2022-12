Ninel Conde aclara que sigue soltera

CIUDAD DE MÉXICO.- Ninel Conde es una de las artistas con más trayectoria en el mundo del espectáculo, pero también ha sido protagonista de un sin fin de polémicas en torno a su vida personal.



Actualmente la también cantante se encuentra enfocada en su carrera profesional, después de dar a conocer que su “pelea legal” con Giovanni Medina habia terminado y llegaron a un acuerdo por el bienestar de su hijo.



Sin embargo desde hace unos días hay fuertes rumores de que supuestamente podría estar en una relación pero fueron las cámaras del programa de ‘Siéntase quien pueda’ quien la captaron y aprovecharon para cuestionarle.



Por su parte Ninel Conde dejó en claro que no tiene novio, debido a que siempre “encuentra algo” y terminan por no convencerla, y advirtió que se volvió muy exigente a través de los años.

No hay, unos tienen una cosa pero no tienen otra, luego no tienen nada o así, es que sabes que me volví muy exigente, después con cada cosa que pasa comentó” la artista.