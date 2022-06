Ninel Conde deleita a sus fanáticos al aparecer en bikini

CIUDAD DE MÉXICO.- Ninel Conde es una de las figuras más polémicas del medio artístico, debido a las distintas controversias que ha protagonizado en su vida personal, como el pleito legal de su hijo menor.



Actualmente la actriz suele ser muy activa en sus redes sociales, donde suele compartir fechas de sus presentaciones, hablar de su vida personal y hasta aclarar chismes.

Sin embargo desde hace unos meses Ninel Conde ha dado un cambio en su físico, debido a que hora luce mucho más delgada, gracias a su estricta dieta y rutinas de ejercicios que realiza.

Por medio de su cuenta de Instagram la intérprete de “Bombón asesino” apareció en un traje de baño completo con algunas aperturas que le permitieron presumir su ‘cuerpazo’, en el interior de un hotel.

Hello Puerto Rico” se puede leer en la publicación.

La artista al parecer se encontraba en Puerto Rico y quiso deleitar a sus fans al aparecer posando frente a la cámara de una manera, muy sensual confirmando que a sus 45 años tiene una de las figuras más envidiables del espectáculo.

En cuestión de minutos sus compañeros hicieron llegar sus muestras de cariño en la publicación: “divina y bella”, “con todo bebé”, “poderosa”, “hermosa”, “eres la más linda”, “que figura”, son algunos de los que se pueden leer.

Ninel Conde ya no verá a su hijo por proceso legal

Ninel Conde rompió el silencio sobre las declaraciones de Giovanni Medina quien la señaló de no acudir a una visita que se pactó con su hijo Emmanuel.



“Estoy luchando porque se cambie mejor la estrategia y podamos, avanzar, porque así se ejerce cierta violencia, que se llama violencia vicaria, que es de pronto, se presta, podría ser, no lo sé, así que mejor el día que se pueda llevar a cabo el CECOFAM (Centro De Convivencias Familiar), que el juez nos haga el favor de que se puedan llevar a cabo ahí, o en un parque, o algo imparcial, seré la más feliz y la primera en estar ahí, mientras tanto, no se va a seguir dando esta situación porque ya no”, manifestó.