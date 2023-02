Ninel Conde aparece cantando con Ana Bárbara

CIUDAD DE MÉXICO.- Ninel Conde es una de la artista con una larga trayectoria en el medio artístico, donde también ha llegado a ser protagonista de un sin fin de polémicas.

Sin embargo la intérprete de “Bombón Asesino”, es una de las más activas en redes sociales donde suele compartir sus proyectos profesionales y los viajes que realiza.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram Ninel Conde compartió un video en el que se puede ver que asistió a una de las presentaciones de Ana Bárbara.

En la grabación se puede ver que Ana Bárbara se acerca a su ‘colega’ y le da el micrófono y Ninel comenzó a interpretar el tema musical “Lo Busqué” que decidió cantarla a su lado.







Gracias reina @anabarbara” se puede leer en la publicación.

Ana Bárbara además reconoció públicamente el talento por parte de Ninel Conde que cantó a la perfección la canción mientras que los presentes se emocionaron al verla.

Seguramente los usuarios hicieron llegar sus comentarios y muestras de cariño al par de cantantes, que actualmente son unas de las más guapas del espectáculo.

Ninel Conde revela que tipo de hombres le gustan

La actriz Ninel Conde publicó a través de sus historias de Instagram recientemente un post del perfil "Escrito de Frases", el cual habla sobre el tipo de hombres que le suelen atraer a ellas y a las mujeres en general a las mujeres:



"A la mujer no le gusta el hombre intenso pero si constante. Y no todos entienden la diferencia", asegura la publicación que compartió Conde. De esta forma se da a entender que a la intérprete de "Tú no vales la pena" no le gustan los hombres que actualmente se consideran "tóxicos" o "celosos".