Ninel Conde aparece a lado de Yahir

CIUDAD DE MÉXICO.- Ninel Conde es una de las cantantes con mayor popularidad pero también de las más polémicas sobre todo en cuestión de su vida sentimental.

En los últimos meses la intérprete de “Bombón asesino” confirmó que seguía soltera y enfocada totalmente en su carrera debido a que en los últimos años no le había ido bien en el amor.

Hace unos meses hubo rumores de que Ninel Conde habría invitado a Yahir a una cena y este la había dejado plantada, pero esto nunca se confirmó si pudo haber pasado.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la cantante compartió un video en el que aparece a lado de Yahir, con quien coincidió en un evento artístico, en Cancún.

Estoy con este hermoso Yahir, que nos tocó compartir escenario aquí en Cancún, hay que romperla no” comentó Ninel.

Por su parte Yahir recordó que hace un año llegaron a estar juntos en Miami en un evento una gran experiencia para ambos, además el cantante reconoció que le dio gusto verla en sus redes sociales.

Por supuesto sus fanáticos seguramente reaccionaron en la publicación, debido a que ambos aparecieron ante la cámaras muy sonrientes, esto porque mantienen una bonita amistad.

Yahir habló sobre distanciamiento con Tristán

Yahir se expresó con los medios sobre la relación que tiene con su hijo Tristán, quien anteriormente ha protagonizado polémicas por sus decisiones.

“No, no, hace mucho que no hablo con él, la verdad. Es que no concordamos en muchas cosas, en muchas ondas no estamos bien y lo que he tenido yo con todo este tiempo y toda esta etapa ha sido una tristeza muy grande con mi hijo. Espero que esté feliz, que tenga éxito y que le vaya súper en la vida, eso es lo que quiero”.