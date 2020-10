“Ninel Conde anda con puro malandrín”: Pati Chapoy y Daniel Bisogno se burlan de las parejas de la actriz

CIUDAD DE MÉXICO.- Ninel Conde está más que contenta luego de anunciar que va a casarse con su actual novio, Larry Ramos.

Sin embargo la controversia continúa persiguiéndola, pues tal parece que su futuro esposo tiene varios problemas legales; incluso Alejandra Guzmán lo demandó por haberla estafado con un dinero que invirtió en uno de sus proyectos.

Ninel ha hecho caso omiso a los comentarios y advertencias de sus seguidores y ha vivido plenamente su romance con Larry, aunque eso no ha sido bien visto para los conductores de “Ventaneando”.

En la más reciente emisión del programa, Pati Chapoy y Pedro Sola no tuvieron filtro para criticar que Ninel no sabe escoger a sus novios, pues actualmente mantiene un pleito legal contra su ex pareja, Giovani Medina, por la custodia de su hijo.

Los conductores del programa hicieron sus comentarios luego de presentar una nota sobre Larry Ramos, donde entrevistaron a una joven venezolana llamada Orianny Acurero, quien dice tener un hijo no reconocido del empresario.

“La actual pareja de Ninel Conde con todo el pasado negro y oscuro que tiene en la voz de la mamá de su hijo, al que no quiere reconocer”, dijo la periodista Rosario Murrieta.

También se burlaron de las declaraciones de Ninel respecto al tema, al decir que está llena de bendiciones.

“Con cada marido dice lo mismo”, dijo Pedro Sola.

Fíjate que ya tiene aprendido su sermón, porque esas no son declaraciones, es un sermón”, criticó Pati Chapoy. “Dice exactamente lo mismo con todos los maridos o parejas que ha tenido”.

“¡Puro malandrín!”, agregó Daniel Bisogno, quien fue respaldado por Paty.

Pedro Sola deseó que Ninel esté viendo su reportaje en “Ventaneando” para que recapacite, aunque la titular del programa dijo que a ella parecen gustarle las relaciones tóxicas.

“Aunque lo vea, ella va a continuar con él porque ese tipo de relaciones le gustan”, remató Pati.

Además de Giovanni Medina, Ninel también tuvo un pasado tormentoso con su ex esposo Juan Zepeda, de quien se habría separado luego de acusarlo por robarle dinero, motivo por el cual el empresario estuvo en prisión.