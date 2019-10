Nigga revela que sufre de decepciones amorosas

CIUDAD DE MÉXICO.-El amor y las relaciones de pareja es algo que aún no puede conquistar Nigga.



Pese a dedicar años a escribirle a este sentimiento en canciones como "Te Quiero" o "Sin Tu Amor", el panameño confesó que sus relaciones amorosas no han sido lo suficientemente gratas.



Me ha ido mal en el amor. Pertenezco a la sociedad de los estúpidos del amor que sueñan con encontrar esa persona ideal con quien pasar el resto de la vida.



"Proyecto y decreto eso en mis canciones porque es lo que anhelo y que también veo reflejado en mis fans, mis amigos, pero personalmente no he coincidido con mi otra mitad", afirmó Nigga, en entrevista.



Sin embargo, esto no desanima a quien usa el nombre artístico Flex en EU, pues utiliza esas malas experiencias para componer más canciones.



Ejemplo de ello es su reciente tema "Me Enamoré de Ti", cuyo video estrenará el 10 de octubre.

"Es una canción muy emotiva porque habla de un chico que le fue muy mal en el amor y dice la frase 'no me vuelvo a enamorar'.



"Sin saber que el destino tenía elaborado ya un guión donde se encontraría con esa chica", expresó.

Otra prueba de cómo aprovecha sus decepciones es el sencillo "No Te Pedí de Más", a dúo con Makano, con quien dijo haber tenido una grata experiencia.



"En esta canción digo que nunca esperé nada más ni exigí nada más de esa persona, lo único que pedía era que me amara realmente, que me valorara.

"A pesar de la fama y el dinero, para mí es mucho más importante que alguien te quiera por quien eres; ese es el mensaje de este tema".



Por otro lado, Nigga apoyó la protesta que protagonizaron reguetoneros como J Balvin, Daddy Yankee y Nicky Jam quejándose de la falta de nominaciones del género urbano en el Latin Grammy.



"Lo que pasa es que la Academia mezcló muchos géneros y los manejó como urbano, en uno solo, cuando cada uno tiene su propio ritmo y es diferente".



En cuanto a presentaciones, Nigga planea lanzar más música antes de dar de nuevo shows en el País.