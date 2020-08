Nieta de Talina Fernández da positivo a COVID-19, después de un fin en Acapulco

CIUDAD DE MÉXICO.- Talina Fernández hizo llamado a los jóvenes, luego de relevar que una de sus nietas se contagió de COVID-19, por no seguir las medidas preventivas para no contraer la enfermedad. La conocida como La Dama del Buen Decir dio a conocer la forma en que Paula Fernández contrajo el coronavirus.

Una persona muy allegada a mí, de apenas 18 años, tenía la costumbre de salir y entrar sin cubrebocas, entonces se fue a Acapulco, estuvo allá un tiempo, regresó, llegó a la casa del novio, y me habló y me dijo: 'fíjate que no huelo nada y tampoco me sabe nada, y me siento muy cansada, así que ya voy de regreso a la casa'

Contó Talina en el foro del programa Sale el Sol, de Imagen Televisión, en donde agregó que le pidió a su nieta que tomara precauciones extra para saber si es que tenía la enfermedad y luego evitar que se siga propagando: "Le dije, '¡por favor no mi vida!, primero hazte el examen del COVID-19', y salió positiva".

Al respecto, la conductora envió un fuerte mensaje: "Los jóvenes creen que a ellos no les van a dar anda, se creen Superman, algunos creen que es una mentira del gobierno, no. Esto es un llamado a los papás, esto es un llamado a los abuelos… no permitan que sus hijos anden sin cubrebocas, en cuanto salen a la calle, ¡por favor!".

Para finalizar, Fernández aseguró que su nieta ya está recuperándose y que hasta ahora sigue alejada de ella, pues debido a su edad debe tomar todas las medidas necesarias para no contraer el virus.