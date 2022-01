Niegan que Camilo Blanes esté al borde de la muerte y desahuciado

La salud de Camilo Blanes dio de qué hablar en las últimas horas, después de que una revista revelara que el heredero de Camilo Sesto se encontraba en una situación crítica y se debatía entre la vida y la muerte, ya que supuestamente le practicaron una traqueotomía y estaba conectado a un ventilador tras haber colapsado su sistema respiratorio, además de que el hígado y riñón estaban en el mismo estado.

Sin embargo, la periodista Pati Chapoy negó tajantemente esta información en el programa Ventaneando y contó algunos detalles del estado real de salud del hijo del intérprete español.

Efectivamente, si estuvo al borde de la muerte, el día de hoy no es así, Rosario Murrieta se comunicó con Lourdes (Ornelas) a España anoche y todavía hoy en la mañana, y dice que efectivamente ya va de salida, en cuanto a que ya no está en terapia intensiva, está en una habitación, está muy bien tratado, por fortuna y que el muchacho en cuanto recupera el sentido, porque estuvo en coma, lo primero que le dijo a su mamá ‘quiero que me ayuden ya a dejar las adicciones que tengo’”, relató Chapoy sobre lo declarado por la madre de Camilo Blanes.