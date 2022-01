"Rebelde" más vivo que nunca y el elenco original reacciona a la nueva adaptación

Ciudad de México.- La nueva verrsión de "Rebelde" continúa generando controversia tras el estreno y las reacciones fueron diversas por parte del elenco original del 2004, además se anunció una segunda temporada.



El domingo se confirmó la segunda temporada de la versión de Netflix de la telenovela "Rebelde", que a inicios del nuevo milenio se convirtió en un fenómeno de éxito mundial por su trama y canciones.



En un evento digital, Franco Masini, Lizeth Selene, Alejandro Puente, Giovanna Grigio, Jerónimo Cantillo, Azul Guaita, Sergio Mayer Mori y Andrea Chaparro, los nuevos protagonistas de la historia juvenil, respondieron los comentarios más impactantes de las redes sociales sin reservas.

Te puede interesar: Guillermo del Toro encamina la magia del "stop motion" a Jalisco



Además de adelantar que Netflix ya confirmó la segunda temporada de la serie, el elenco destacó que la familia "Rebelde" crecerá con la inclusión e nuevas caras a la historia, empezando con la del cantante mexicano Saak.



La reacción del elenco original



En mayo del 2021 Sergio Mayer, quien da vida a Esteban en la ficción, dio fuertes declaraciones que complicaron su relación con los fanáticos de RBD, la banda desprendida de la telenovela de Televisa, al asegurar que no le gustaban las canciones originales de Rebelde.



"Odio RBD, esa es la realidad, no me gustan las canciones, nunca vi el coso este", aseguró el hijo del diputado federal Sergio Mayer y la actriz Bárbara Mori.



Después de las declaraciones el joven de 23 años, las redes sociales enardecieron pidiendo el despido de Mayer del proyecto y algunos de los integrantes anteriores reaccionaron y como consecuencia él dio una disculpa al respecto.



Oigan qué triste que digas que odias algo que tantos amamos", expresó brevemente en un video Christian Chávez, quien interpretaba a Giovanni Méndez en la telenovela.

Te puede interesar: Don Omar inicia el año en primer lugar en tres listados de Billboard





Pese a dicho incidente, algunos exintegrantes de la telenovela expresaron su emoción y sentimientos con respecto al estreno de "Rebelde" por Netflix el pasado 5 de enero.



Fue el mismo Christian quien publicó una foto de su personaje con la leyenda de "Orange was de new black (el naranja era el nuevo negro)", haciendo referencia a su color de cabello de aquel entonces.



Por su parte, Estefanía Villareal -que también en la nueva temporada da vida a Celina Ferrer. compartió una imagen de ella junto a Anahí quien interpretaba a Mia Colucci y Angelique Boyer, quien era Vico en la serie original



Pero Alfonso Herrera, Miguel Arango en la telenovela, fue quien generó gran polémica, puesto que compartió en Twitter una felicitación muy inusual.

Te puede interesar: Brote de covid retrasa rodaje de "The mother" con Jennifer López





"¡Todo el éxito del mundo! Consejo, revisen bien sus contratos", escribió el actor luego del revuelo que han causado las declaraciones de los integrantes en torno a ciertas injusticias que vivieron como parte del grupo musical que se formó paralelamente al proyecto.



Además, Dulce María expresó en una entrevista que veía el nuevo proyecto como un homenaje a su trabajo, pero que RBD seguía vivo y que eso hacía que algunas generaciones aún no aceptaran la nueva propuesta.

Te puede interesar: Alicia Machado debutará en teatro en Puerto Rico





Maite Perroni y Anahí se limitaron a hacer comentarios, pero comenzaron a seguir en Instagram a quienes consideran son las nuevas "Lupita y Mia" -sus personajes dentro de la ficción-, Andrea Chaparro y Azul Guaita respectivamente.