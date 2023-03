Niega Alfredo Adame deuda con el SAT

Alfredo Adame fue amonestado hace unos días por tener problemas con el SAT, luego de revelar un documento en el que se le amonestaba por haber sido notificado el 23 de febrero de 2023 por una deuda tributaria de $9.800.000 más intereses.

Sin embargo, el controversial presentador de televisión negó todos los hechos durante su más reciente encuentro con la prensa y aseguró que todo se trata de una campaña de desprestigio en su contra.

Me congelaron una cuenta por lo del domicilio fiscal, no por lo CP Producciones, y ahí está el domicilio fiscal y todo, y miren, si quieren, para que no haya gran duda (se los muestro)”, explicó el artista.

Segundos después de mostrar su celular con la resolución a favor, Alfredo detalló: “Aquí está, para que vean todos ustedes la notificación, suspensión Adame 090. Y aquí está la suspensión definitiva”.

No obstante, el también actor aprovechó el momento para arremeter contra la persona que difundió la presunta falsa información.

“Lo que pasa es que el que escribió esta nota es un verdadero idiota que lo que quiere es armar escándalo. Claro, es la respuesta de que no me quieren en esa revista, y en la otra tampoco, porque los he exhibido”, aseveró.

Finalmente, Alfredo Adame descartó iniciar algún proceso legal contra la publicación que lo puso de nueva cuenta en el ojo público. “No, ¿para qué hombre?”, dijo ante la pregunta.