Duplican monto de recompensa por ex policía que se dio a la fuga en el caso de Octavio Ocaña

Tijuana, Baja California.- El padre de Octavio Ocaña informó en programa Chisme No Like que se doblaría el monto de recompensa para quien de informes del paradero del ex policía que se dio a la fuga en el caso del actor.

La primera cantidad que se compartió por parte de la Fiscalía fue de 300 mil pesos mexicanos, actualizándose a 600 mil.

Un nuevo peritaje independiente reveló que el actor Octavio Ocaña de 22 años fue ejecutado tras una persecución policial en octubre del 2021.

El ex policía presuntamente culpable venía manejando cuando ocurrieron los hechos. El padre confirmó ya tienen un detenido.