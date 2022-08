¡Nicole Kidman luce escultural cuerpo a sus 55 años!

ESTADOS UNIDOS.- Nicole Kidman sorprendió con su nuevo estilo durante su sesión de fotos más recientes para la revista Perfect donde lució su increíble y fuerte cuerpo.

Los admiradores de la actriz estaban sorprendidos al ver las fotografías, no solo por sus biceps y su abdomen bien torneado, sino también por el atrevido estilo.

La actriz de 55 años fue galardoneada con el premio 'Perfect Icon', el cual se le otorgó por "amoldar la cultura contemporánea" en una celebración entre íconos de la Cultura Pop.

"En tiempos donde la validez de las premiaciones de galardones es cuestionada, y el espectáculo de la alfombra roja gira en torno a los galardoneados y los presentadores, queríamos cambiar el foco de atención a aquellos que creemos que merecen ser reconocidos" declaró la revista Perfect.

Esta no es la primera vez que Nicole luce su lado atrevido para una sesión de fotos, debido a que recientemente posó para Vanity Fair en una mini falda y un crop top.

Kidman declaró en una entrevista reciente:

¡Últimamente solo hago lo que quiero hacer! Y solo me divierto. Y realmente me comprometo, cuando me presento a las sesiones. Pero claro que también tiene su lado divertido. Algunas veces será solo trabajo, y otras veces no lo será. Pero me encanta la idea de ser atrevida y no ser encapsulada en una caja"