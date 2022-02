Critican a Nicole Kidman por 'abusar de Photoshop' en portada de Vanity Fair

ESTADOS UNIDOS.- Nicole Kidman protagonizó la portada del número de Vanity Fair dedicado a Hollywood por motivo de los Premios Oscar, en los que la actriz fue nominada como Mejor Actriz principal por su más reciente proyecto en la película de "Being the Ricardos".

Para la sesión de fotos, la celebridad de 54 años compartió cámara con otras estrellas del mundo del entretenimiento como Idris Elsa, Penelope Cruz, Andrew Garfield, Benedict Cumberbatch, MJ Rodriguez, Simu Liu y Kristen Stewart, aunque parece que su imagen fue la que más causó revuelo entre los usuarios de redes sociales, pues uso un look nunca antes visto en ella.

Kidman apareció en la portada de la revista estadounidense con un estilo 'colegiala' de la firma Miu Miu, con una minifalda de tablas negra con blanco y un diminuto top que combinaba con su parte de abajo, dejando al aire su tonificado abdomen, provocando que le llovieran críticas por su aspecto físico.

"Presentando nuestra 28ª edición anual de Hollywood, protagonizada por la nominada al Oscar @NicoleKidman”, escribió Vanity Fair en Instagram.La publicación también incluía un vídeo de Kidman en su sesión de fotos y una imagen de su portada.

Los comentarios negativos señalaron que no había necesidad de sexualizar el uniforme que algunas niñas utilizan para asistir al colegio, ya que también incluyó los característicos mocasines con calcetas altas. Sin embargo, lo que más destacó fueron aquellos usuarios que señalaron a Nicole Kidman de haber abusado del Photoshop para alterar su figura, creyendo que la fotografía pasó por varios filtros digitales.

"Nicole Kidman es muy talentosa y una mujer muy hermosa, pero tristemente este atuendo no lo es", "Nicole Kidman es increíble, pero todo el estilo de esta foto es terrible", "¿Por qué le hicieron esto a ella?", "Es una aclamada actriz que fue nominada a un Oscar ¿por qué habrían de vestirla como una chica de colegio? No está bien", "¿Qué demonios es esta aberración que hicieron con Kidman?", fueron algunos de los comentarios.

Por su parte, algunos fanáticos de la actriz aplaudieron su outfit final y aseguraron que era un homenaje para Britney Spears por su video musical de "Baby One More Time". Poco después se informó que el look fue seleccionado por la estilista de moda Katie Eleanor Grand.