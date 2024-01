Nicola Porcella opina sobre el caso de Paola Suárez: ¡pide que el agresor quede tras las rejas!

CIUDAD DE MÉXICO.- El día de ayer, miércoles 10 de enero, la conocida influencer Paola Suárez, integrante del grupo "Las Perdidas", fue víctima de una violenta agresión por parte de su pareja, José de Jesús Castro Gómez, según informó Wendy Guevara, amiga cercana de Paola.

Según declaraciones de Guevara, la disputa surgió cuando Paola confrontó a José de Jesús por el presunto robo de sus ahorros. La confrontación desencadenó en una fuerte golpiza por parte de José de Jesús, quien posteriormente escapó. En su intento de capturarlo, Paola cayó desde el balcón de su domicilio.

Hasta el momento, no se ha determinado la extensión de las heridas de Paola, originadas por la caída y los golpes recibidos. En redes sociales, la noticia ha generado una ola de solidaridad y demandas de justicia para la influencer.

Nicola Porcella, amigo cercano de Wendy Guevara, expresó su indignación durante una transmisión en vivo, mostrando su preocupación por la seguridad de sus amigas.

"Me dio mucha rabia, mucho coraje. Yo sé que doy amigo de Wendy, y Wendy para mí es como mi hermana, y me asusta que le pueda llegar a pasar algo a Wendy. Me da mucha pena lo de Paola; estoy cansado de los transfeminicidios, espero que se haga justicia, la verdad es que Paola es una gran mujer, es una mujer que ha salido adelante con mucho esfuerzo, teniendo muchas cosas en contra", expresó Nicola.